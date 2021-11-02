Знаменитый баскетболист Джей Джей Редик назвал лучшего игрока НБА, который заметно превосходит всех остальных. По мнению Редика, лучший баскетболист лиги — звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.



«То, как сумел заиграть Дюрант после травмы ахилла, было просто уникальным. С моей точки зрения как игрока, как и по мнению моих коллег, Дюрант — лучший игрок НБА и превосходит всех остальных. Другие парни просто сражаются за второе место рейтинга», — сказал Редик в беседе с журналистом Майклом Скотто.



Напомним, в рейтинге гонки за MVP НБА от сайта Basketball-Reference Дюрант занимает только девятое место. После очередного обновления лидерство в рейтинге потерял центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, уступивший первое место лидеру «Майами Хит» Джимми Батлеру.

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