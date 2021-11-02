Тибетский политик отреагировал на слова Энеса Кантера о бесчинствах властей Китая

Тибетский политик Кхенпо Сонам ​​Тенпхел поблагодарил центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера за активную политическую позицию. Напомним, баскетболист на протяжении нескольких месяцев жёстко критикует китайские власти, в том числе и за агрессивные действия в Тибете.



«Мы глубоко признательны за искреннюю приверженность правде. Тот факт, что вы решили высказаться, говорит, что вы находитесь на стороне справедливости. После незаконной оккупации Тибета китайскими властями местные жители не только лишились всех основных прав. Им промывают мозги и заставляют работать в трудовых лагерях, а тех, кто находится на свободе, постоянно прослушивают. На фоне страданий тибетского народа мы высоко ценим каждый голос в защиту Тибета», — цитирует политика TibetToday.

Новость по теме «Жестокий диктатор». Энес Кантер оскорбил главу Китая Си Цзиньпина