Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас назвал игрока, которого несправедливее всего не включили в топ-75 в истории НБА

Аренас назвал игрока, которого несправедливее всего не включили в топ-75 в истории НБА
Комментарии

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал, какого баскетболиста несправедливо не включили в топ-75 игроков в истории НБА. Напомним, рейтингом, созданным самой НБА, остались недовольны многие действующие игроки и эксперты.

«Самое большое неуважение при составлении топ-75? Пожалуй, это Дуайт Ховард. Патрик Юинг есть в списке, а Дуайта нет? Если мы смотрим на ситуацию с точки зрения просто статистики, то, наверное...

Важно помнить, что чемпионский титул – вещь, которую добывают в концовке сезона. Но что вы делали по ходу чемпионата с индивидуальной точки зрения? Были ли доминирующим игроком?

И вот мы начинаем изучать показатели, смотрим на резюме Дуайта. Как его могли не включить? Если Юинг в списке, то Дуайт должен быть перед ним. Если сравнивать их достижения, то извините», — сказал Аренас в интервью каналу Fubo Sports на YouTube.

Новость по теме
Гилберт Аренас: я начинаю ненавидеть всех легенд НБА 1990-х
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021