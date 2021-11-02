Аренас назвал игрока, которого несправедливее всего не включили в топ-75 в истории НБА

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал, какого баскетболиста несправедливо не включили в топ-75 игроков в истории НБА. Напомним, рейтингом, созданным самой НБА, остались недовольны многие действующие игроки и эксперты.



«Самое большое неуважение при составлении топ-75? Пожалуй, это Дуайт Ховард. Патрик Юинг есть в списке, а Дуайта нет? Если мы смотрим на ситуацию с точки зрения просто статистики, то, наверное...



Важно помнить, что чемпионский титул – вещь, которую добывают в концовке сезона. Но что вы делали по ходу чемпионата с индивидуальной точки зрения? Были ли доминирующим игроком?



И вот мы начинаем изучать показатели, смотрим на резюме Дуайта. Как его могли не включить? Если Юинг в списке, то Дуайт должен быть перед ним. Если сравнивать их достижения, то извините», — сказал Аренас в интервью каналу Fubo Sports на YouTube.

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