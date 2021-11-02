Гомельский объяснил антирекордное поражение ЦСКА и высказался об игре Алексея Шведа

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил поражение ЦСКА в матче с «Калевом» (56:67) и высказался об игре Алексея Шведа. Напомним, 56 набранных очков стали худшим показателем результативности ЦСКА за всю историю выступлений в чемпионатах страны.



«ЦСКА потерял уверенность в своих силах. Три поражения подряд с ЦСКА не случалось со времён Вуйошевича.



В ЦСКА нет настоящего лидера. Нет игрока, способного взять ответственность за результат, показать партнёрам — делай, как я. А по поводу игры Шведа скажу следующее: Швед забивал в Химках по 25+ очков, но «Химки» проигрывали матч за матчем. Вопрос в том, сколько раз Шведу необходимо бросить по кольцу, чтобы набрать 25+ очков. Лучше так, как он играет сейчас», — написал Гомельский на своём официальном сайте.