«Жальгирис» отчислил выбранного под лотерейным пиком игрока и подписал ему замену

«Жальгирис» объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Таем Уэбстером. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

В составе литовского клуба Убстер заменил конголезского разыгрывающего Эммануэля Мудиая, контракт с которым был разорван по обоюдному согласию сторон.



В сезоне-2020/2021 Евролиги «Жальгирис» не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате литовская команда заняла 11-е место, отстав от проходного, восьмого места на три победы.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» потерпел 7 подряд поражений на старте. В турнирной таблице команда занимает последнее место, являясь единственным участником турнира без побед. Все остальные клубы одерживали победы как минимум дважды в этом сезоне.