Пиппен: я знал, что движет Джорданом. Как наивно было ожидать от него чего-то другого

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался о сериале «Последний танец» о «Чикаго» конца 1990-х, где главная роль в успехе команды отводилась исключительно его бывшему одноклубнику Майклу Джордану.



«ESPN прислал мне ссылки на первые восемь серий. Когда я смотрел их дома в Южной Калифорнии, то просто не мог поверить своим глазам. Всё было о Майкле. Это продолжалось и продолжалось, прожектор светил только на номер 23.

Даже во втором эпизоде, который какое-то время был посвящен моему пути, повествование всё равно возвращалось к Джордану и его решимости победить. Я был не более чем опорой. Он назвал меня своим «лучшим товарищем по команде всех времён». Он не мог бы быть более снисходительным, если бы попытался. Но поразмыслив, я смог поверить своим глазам. Я и впрямь провёл много времени с этим человеком. Знал, что движет Джорданом. Как наивно было ожидать от него чего-то другого. Каждый эпизод был одинаковым: Майкл на пьедестале, а его товарищи по команде играют второстепенные роли», — приводит слова Пиппена GQ, ссылаясь на фрагмент из его биографии.