Бен Симмонс отметился новым скандальным действием, вызвавшим раздражение «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс отказался принять психологическую помощь, которую ему предложил клуб, чем вызвал раздражение «Филадельфии». Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на свои источники.



Сообщается, будто Симмонс работал с врачами команды над лечением заболевания спины, однако не захотел встречаться с медиками, чтобы обсудить свою психологическую готовность к матчам.



При этом есть информация, что Симмонс летом встречался со специалистами в области психического здоровья при сотрудничестве с НБА. Подробности этих встреч Бен «Филадельфии» пока не сообщил.



Разыгрывающий продолжает готовиться к матчам на базе «Сиксерс». Игрок работает по индивидуальной программе, не принимая участия в командных тренировках.

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