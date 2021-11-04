Саша Джорджевич назвал игрока ЦСКА, которого «Фенербахче» будет особенно трудно сдержать

Главный тренер «Фенербахче» Саша Джорджевич поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге. Встреча состоится 4 ноября, начало игры — в 20:00 мск.



«У нас очень сложный график, но мы собираем все силы, чтобы ответить на игру ЦСКА. Их лидеры улучшают свою игру, ключевым будет противостояние против Уилла Клайберна, его будет особенно трудно сдержать. У нас не будет Дишона Пьера, который мог бы справиться с Клайберном, нужно будет искать другое оружие. К тому же у ЦСКА возвращается Торнике Шенгелия, он даст москвичам силу и глубину.



Мы очень уважаем ЦСКА. Нам нужна одна хорошая победа на выезде, особенно после тех неудачных матчей, где мы проигрывали на последних секундах», — приводит слова тренера официальный сайт Евролиги.

Новость по теме «Фенербахче» объявил о двух кадровых потерях перед матчем с ЦСКА