Саша Джорджевич назвал игрока ЦСКА, которого «Фенербахче» будет особенно трудно сдержать
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Главный тренер «Фенербахче» Саша Джорджевич поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге. Встреча состоится 4 ноября, начало игры — в 20:00 мск.
«У нас очень сложный график, но мы собираем все силы, чтобы ответить на игру ЦСКА. Их лидеры улучшают свою игру, ключевым будет противостояние против Уилла Клайберна, его будет особенно трудно сдержать. У нас не будет Дишона Пьера, который мог бы справиться с Клайберном, нужно будет искать другое оружие. К тому же у ЦСКА возвращается Торнике Шенгелия, он даст москвичам силу и глубину.
Мы очень уважаем ЦСКА. Нам нужна одна хорошая победа на выезде, особенно после тех неудачных матчей, где мы проигрывали на последних секундах», — приводит слова тренера официальный сайт Евролиги.
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