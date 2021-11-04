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Владельца клуба НБА обвиняют в расизме и женоненавистничестве. Раскрыты подробности

Владельца клуба НБА обвиняют в расизме и женоненавистничестве. Раскрыты подробности
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Владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Роберта Сарвера обвиняют в расизме и женоненавистничестве. Соответствующий материал опубликовал журналист ESPN Бакстер Холмс.

В материале собраны десятки негативных эпизодов, которые позволял себе Сарвер с момента покупки клуба в 2004 году. Журналист побеседовал с 70 бывшими и нынешними сотрудниками клуба, которые описали гнетущую обстановку внутри «Финикса».

Как рассказывают свидетели, Сарвер неоднократно использовал в офисе расистские выражения, помимо этого, он демонстрировал признаки женоненавистнического поведения. Также, по словам сотрудников, владелец клуба создавал негативную среду, в которой они чувствовали себя его собственностью.

Адвокат Сарвера полностью отрицает все обвинения в адрес своего клиента.

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