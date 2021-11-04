Нандо Де Коло и Александр Джорджевич высказались о победе над ЦСКА в Евролиге

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Александр Джорджевич поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (91:82) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Это большая победа над отличным соперником, над финалистом прошлого сезона. Мы счастливы сегодня. Наши игроки были максимально сконцентрированы, ориентированы на защиту и провели отличную работу. Тем не менее трёхочковые Фойгтмана и Клайберна в четвёртой четверти доставили нам проблемы. Но мы всё равно отлично работали в защите. Нандо Де Коло окончательно закрыл вопросы в концовке», — цитирует тренера официальный сайт Евролиги.
Лидер «Фенербахче» Нандо Де Коло также отметил важное значение победы над армейцами и оценил игру в защите.
«Самое важное — что едем домой с победой. В последних матчах мы были близки к успеху, но удача отворачивалась от нас. Сегодня вечером мы проделали отличную работу, показали хорошую игру. Ключом к успеху должны были стать подборы, но с ними не совсем заладилось. Мы боролись до конца и удачно сыграли в защите», — рассказал игрок.
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