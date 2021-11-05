Рискующий потерять клуб владелец «Финикса» ответил на предъявленные обвинения

Владелец «Финикс Санз» Роберт Сарвер сделал официальное заявление относительно обвинений, выдвинутых в его адрес в статье журналиста ESPN Бакстера Холмса. Сарвера обвиняют в расизме и женоненавистничестве

«Я по-прежнему шокирован ложным сообщением Бакстера Холмса. В этой истории так много неточного и вводящего в заблуждение, что я едва ли понимаю, с чего мне следовало бы начать. Но позвольте всё-таки попытаться: слово на букву «н» не входит в мой лексикон. Я никогда и никого не называл словом на букву «н» — ни устно, ни письменно. Я просто не использую это слово. Это отвратительно, мерзко, унизительно и противоречит всему, во что я верю.



Вся моя личная жизнь и то, как я выполняю свои профессиональные обязанности, в полной мере подтверждают это. История Холмса целиком основана на клевете бывшего тренера «Санз» Эрла Уотсона и других неназванных «источников». Мистер Уотсон создал непрофессиональную и токсичную атмосферу в нашей организации. Он явно не является тем надёжным человеком, на которого можно бы было ссылаться. Несмотря на то, что свидетели один за другим опровергали доводы Уотсона, мистер Холмс полностью проигнорировал их. Теперь приходится опровергать то, чего просто и не было.



В свете сложившийся ситуации я бы в полной мере приветствовал беспристрастное расследование НБА, которое могло бы оказаться единственным выходом для очищения моего имени и репутации, которой я так горжусь», — говорится в заявлении Сарвера.