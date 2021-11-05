Первый номер драфта обновил исторический антирекорд НБА

Первый номер драфта-2021, разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем стал обладателем ещё одного антирекорда Национальной баскетбольной ассоциации.



В трёх матчах нынешнего сезона НБА Каннингем выполнил 39 попыток забросить с игры, из которых реализовал всего 7 (17,9%). Как сообщил журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере», это худший показатель в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



Ранее сообщалось, что Каннингем стал первым дебютантом лиги в истории, который совершил восемь и более бросков с игры с реализацией менее 15 процентов. В первом в карьере матче с «Орландо Мэджик» Каннингем набрал 2 очка (1/8 с игры), сделал 2 передачи, выполнил 7 подборов и сделал 1 блок-шот. В матче с «Милуоки Бакс» Каннингем набрал шесть очков (2/14 с игры), совершил 2 подбора и отдал 3 результативные передачи.



Напомним, Каннингем пропустил стартовые матчи сезона из-за травмы голеностопа.