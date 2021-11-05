Гомельский рассказал, кто несёт ответственность за провальный результат ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о крайне неудовлетворительном выступлении ЦСКА в последних матчах регулярного чемпионата Евролиги. Вчера, 4 ноября, армейцы уступили «Фенербахче», ранее красно-синие потерпели поражения во встречах с АСВЕЛом и «Монако». После восьми туров ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице. По мнению Гомельского, ответственность за такой результат лежит на тренере команды — Димитрисе Итудисе.
«В случае с сегодняшним ЦСКА, пессимизм обоснован. У тренера (любого тренера) мотивация начинается с желания побеждать. Дальше идёт каждодневная работа. Я не сомневаюсь в том, что рабочий режим в ЦСКА соблюдается неукоснительно. А результатов работы на площадке не видно. Странное положение вещей. Но ответственность, безусловно, лежит на тренере.
В любом игровом виде спорта побеждают те команды, в которых действует устойчивый тандем: тренер + лидер. В ЦСКА нужен не столько лидер по набору очков, сколько лидер по организации игры, действующий в соответствии с планом тренера, а не сам по себе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
- 5 ноября 2021
-
16:41
-
15:37
-
14:47
-
13:55
-
12:51
-
12:03
-
11:34
-
10:24
-
09:25
-
09:00
-
08:10
-
06:52
-
00:47
- 4 ноября 2021
-
23:38
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:30
-
21:49
-
21:48
-
20:53
-
19:47
-
18:11
-
17:26
-
16:45
-
15:45
-
14:52
-
14:16
-
13:56
-
12:51
-
11:56
-
11:30
-
10:47
-
09:36
-
08:55