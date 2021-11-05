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Гомельский рассказал, кто несёт ответственность за провальный результат ЦСКА

Гомельский рассказал, кто несёт ответственность за провальный результат ЦСКА
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Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о крайне неудовлетворительном выступлении ЦСКА в последних матчах регулярного чемпионата Евролиги. Вчера, 4 ноября, армейцы уступили «Фенербахче», ранее красно-синие потерпели поражения во встречах с АСВЕЛом и «Монако». После восьми туров ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице. По мнению Гомельского, ответственность за такой результат лежит на тренере команды — Димитрисе Итудисе.

«В случае с сегодняшним ЦСКА, пессимизм обоснован. У тренера (любого тренера) мотивация начинается с желания побеждать. Дальше идёт каждодневная работа. Я не сомневаюсь в том, что рабочий режим в ЦСКА соблюдается неукоснительно. А результатов работы на площадке не видно. Странное положение вещей. Но ответственность, безусловно, лежит на тренере.

В любом игровом виде спорта побеждают те команды, в которых действует устойчивый тандем: тренер + лидер. В ЦСКА нужен не столько лидер по набору очков, сколько лидер по организации игры, действующий в соответствии с планом тренера, а не сам по себе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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