Новый мэр Нью-Йорка принял окончательное решение по Кайри Ирвингу

Недавно избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что власти города не станут менять предписания относительно обязательной вакцинации от коронавируса. Именно из-за этого требования разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не может принимать участия в домашних матчах команды.



«Нью-Йорк не станет вносить изменения в нынешние правила», – приводит слова Адамса ESPN US.



По мнению Адамса, ответственность в поиске решения вопроса по Ирвингу лежит на самом Кайри и Национальной баскетбольной ассоциации. Сам Адамс приступит к выполнению обязанностей 1 января.



«Бруклин», напомним, принял решения отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше.



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