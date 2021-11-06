Новый мэр Нью-Йорка принял окончательное решение по Кайри Ирвингу
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Недавно избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что власти города не станут менять предписания относительно обязательной вакцинации от коронавируса. Именно из-за этого требования разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не может принимать участия в домашних матчах команды.
«Нью-Йорк не станет вносить изменения в нынешние правила», – приводит слова Адамса ESPN US.
По мнению Адамса, ответственность в поиске решения вопроса по Ирвингу лежит на самом Кайри и Национальной баскетбольной ассоциации. Сам Адамс приступит к выполнению обязанностей 1 января.
«Бруклин», напомним, принял решения отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше.
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