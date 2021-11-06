Чарльз Баркли назвал единственное условие, при котором «Лейкерс» могут стать чемпионом НБА
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о необходимом условии, при соблюдении которого «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мы можем говорить сколько угодно о Расселе Уэстбруке или о Леброне Джеймсе. Но если Энтони Дэвис не войдёт в пятёрку лучших в НБА, то «Лейкерс» просто ничего не выиграют в этом году. Всё потому, что «Юта» и «Денвер» явно лучше. На мой взгляд, именно они являются двумя лучшими командами в Западной конференции», — сказал Баркли в эфире шоу NBA on TNT.
Ранее разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Расселл Уэстбрук в резкой форме ответил журналисту, спросившему его о провальной игре команды.
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