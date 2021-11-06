Кевин Дюрант высказался о первом номере драфта-2021, провалившем начало сезона

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о первом номере драфта-2021, разыгрывающем «Детройт Пистонс» Кейде Каннингеме, который крайне неудачно начал нынешний сезон НБА. Каннингем стал самым результативным игроком «Детройта» в матче с «Бруклином», набрав 17 очков. Дюрант стал самым результативным игроком в составе обеих команд.



«Мне нравится игра Кейда. Думаю, в будущем у него всё будет здорово получаться. Я познакомился с Кейдом, когда он учился в средней школе. С тех пор у нас сложились кое-какие отношения. Мы не раз обсуждали, какого это будет — встретиться на площадке. Прежде чем начать, он поборол некоторые травмы, которые у него были. Сегодня он играл здорово. Я рад за него и с интересом буду следить за развитием карьеры этого парня», — сказал Дюрант в интервью после матча с «Детройтом».



Напомним, «Нетс» обыграли «Пистонс» со счётом 96:90.

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