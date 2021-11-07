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Кевин Дюрант возразил мнению Стефена Карри по новым мячам НБА

Кевин Дюрант возразил мнению Стефена Карри по новым мячам НБА
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не согласился с мнением разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в вопросе новых мячей, которые используются в НБА. Теперь в лиге играют мячами Wilson, а не Spalding, как прежде. Карри не так давно признался, что не чувствует того комфорта, какой у него был при обращении с мячами Spalding.

«А я никакой разницы не вижу», — заявил Дюрант, слова которого на своей странице в «твиттере» приводит журналист Мэтт Брукс.

Отметим, что некоторые специалисты допускали, что крайне низкий процент реализации бросков у многих баскетболистов на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации связан именно с новыми мячами Wilson.

Ранее Дюрант поделился мнением о первом номере драфта-2021, разыгрывающем «Детройт Пистонс» Кейде Каннингеме, который крайне неудачно начал нынешний сезон НБА.

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