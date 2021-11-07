Бэрон Дэвис — о деле Роберта Сарвера: вы удивлены? Посмотрите на этого ублюдка

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис высказался о резонансных обвинениях, выдвинутых в адрес владельца «Финикс Санз» Роберта Сарвера. Сарвера обвиняют в расизме и жёноненавистничестве.



«Вы удивлены? Посмотрите на этого ублюдка. Я даже не думаю о нём. Это просто мешок дерьма», — приводит слова Дэвиса TMZ.



Напомним, материал с обвинением Сарвера опубликовал журналист ESPN Бакстер Холмс. В нём собраны десятки негативных эпизодов с самыми разными противоправными действиями, которые себе позволял Сарвер с момента покупки «Финикса» в 2004 году. Журналист побеседовал с 70 бывшими и нынешними сотрудниками клуба, которые описали гнетущую обстановку внутри «Санз».



Ранее сам Роберт сделал официальное заявление относительно обвинений в свой адрес.

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