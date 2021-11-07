Расселл Уэстбрук опубликовал пост в ответ на критику за провал в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук разместил новый пост в своём «инстаграме», где отреагировал на критические сообщения, которые в последнее время звучат от самых разных экспертов в его адрес из-за крайне неудовлетворительного начала карьеры в «Лос-Анджелесе».



«Никогда не сдавайся», — написал Уэстбрук.

Фотографию можно посмотреть на странице Расселл Уэстбрук в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лейкерс» играли на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 105:90. Из-за этого поражения «Лос-Анджелес» опустился за пределы зоны плей-офф на Западе. Команда сейчас занимает 19-е место.



Ранее сообщалось, что рейтинг Расселла в популярной игре NBA 2K22 упал с 86 до 84.