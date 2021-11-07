Алексей Швед впервые после возвращения из НБА не набрал очков в Единой лиге ВТБ
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ЦСКА потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14) в пользу подопечных Велимира Перасовича.
Защитник армейцев Алексей Швед совершил семь бросков с игры и два с линии, но ни разу не попал в корзину. Таким образом, 32-летний игрок впервые после своего возвращения из НБА завершил матч в Единой лиге ВТБ без набранных очков. За всю карьеру в отечественном чемпионате Швед лишь дважды заканчивал с нулём в графе «очки»: в 2009 году в матче с «Жальгирисом» (провёл на площадке четыре минуты) и в 2011 году с «Днепром» (две минуты на паркете).
Поражение от УНИКСа стало для ЦСКА пятым во всех турнирах.
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