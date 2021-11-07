Кармело Энтони отреагировал на катастрофическую игру Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони прокомментировал неудачный старт сезона в исполнении своего одноклубника Расселла Уэстбрука. Сейчас Уэстбрук набирает в среднем 19 очков за матч, выполняет 8,5 подбора, а также отдаёт 7,9 результативные передачи.



«В некоторых матчах мы видели, как Расселл отлично играет и демонстрирует лидерские качества. Это игрок, который всегда работает в атакующем режиме. Но у всех бывают вечера, когда ничего не получается. На протяжении всей карьеры Уэстбрук находил способ выбраться из подобных спадов. Он знает, где нужно добавить, будь то физический или эмоциональный аспект.



Мы не можем это контролировать, только сам Расселл. Он отлично знает, что ему нужно делать. Мы просто должны быть рядом, чтобы его поддержать, и мы сделаем это», — рассказал Энтони на клубной пресс-конференции.

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