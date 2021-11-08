Эксперт: Леброн, ты сам хотел Уэстбрука в свою команду. Наслаждайся
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс обратился к звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Бэйлесс раскритиковал игру разыгрывающего Расселла Уэстбрука, провалившего начало сезона.
«Леброн, ты сам хотел Уэстбрука в свою команду. Теперь он у тебя есть. Наслаждайся. Уэстбрук завершил провальную игру в Портленде с 1 из 13 с игры и шестью потерями. Надеюсь, Леброн видит этот твит, сидя на скамейке «Лейкерс» в свой гражданской одежде», – написал Бэйлесс в «Твиттере».
Напомним, сейчас Джеймс продолжает лечение после растяжения мышц брюшной полости. Медицинский штаб «Лейкерс» хочет проявить осторожность при восстановлении игрока, поэтому не будет форсировать процесс восстановления Джеймса.
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