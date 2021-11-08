Леброн Джеймс: Рики Рубио сошёл с ума в «Мэдисон Сквер Гарден»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о бенефисе Рики Рубио. Защитник «Кливленд Кавальерс» блеснул в матче с «Нью-Йорк Никс» (126:109), записав на свой счёт дабл-дабл (37 очков, 3 подбора и 10 передач). Рубио стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 35+ очков, реализовать 8+ дальних попыток и сделать 10+ передач, выйдя со скамейки.



«Рики Рубио сошёл с ума в „Мэдисон Сквер Гарден“», — написал Джеймс в своём «твиттере».



В текущем регулярном чемпионате Рубио принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 13,7 очка, делая 6,8 передач и 3,4 подбора.



Испанец перешёл в «Кливленд» в прошедшее межсезонье. Ранее Рубио успешно защищал цвета «Миннесоты Тимбервулвз», «Финикс Санз» и «Юты Джаз».

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