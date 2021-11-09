ЦСКА объявил о новой кадровой потере в составе перед матчем с «Маккаби»

Московский ЦСКА объявил на своём официальном сайте, что защитник Иван Ухов выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче с УНИКСом. Игрок не сможет помочь армейцам в матче с «Маккаби», запланированном на 11 ноября.



Обследование в московской клинике выявило повреждение одной из связок правого голеностопного сустава. Ухов пройдёт курс консервативной терапии на базе клуба.



В том же матче ушиб колена получил разыгрывающий Александр Хоменко. Повреждение потребует консервативного лечения, но баскетболист остаётся в строю. Также курс терапии необходим Алексею Шведу, которого на фоне увеличившихся физических нагрузок беспокоит хроническая травма плеча. Восстановление продолжают Марюс Григонис, Дэниел Хэкетт и Йоханнес Фойгтман. Решение об их возможном участии в матче с «Маккаби» будет принято накануне игры.

Новость по теме Гомельский: никто в ЦСКА не желает взять ответственность на себя. Очень знакомая картина