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Маркус Моррис пригрозил Николе Йокичу, который травмировал его брата Маркифа

Маркус Моррис пригрозил Николе Йокичу, который травмировал его брата Маркифа
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис отреагировал на эпизод, участниками которого стали его брат Маркиф из «Майами Хит» и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, в результате которого Маркиф получил травму шеи.

«Дождался, когда брат повернётся спиной. Принято к сведению», – написал Маркус в своём «твиттере».

Напомним, Никола нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. Йокичу и Моррису дали по неспортивному фолу второй степени. Игроки были удалены с площадки. После инцидента с участием серба и американца на паркете началась потасовка.

Ранее главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра высказался о действиях Йокича.

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