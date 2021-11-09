Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чтобы избежать потасовки игроков «Хит» и «Наггетс» в коридоре, пришлось вмешаться охране

Чтобы избежать потасовки игроков «Хит» и «Наггетс» в коридоре, пришлось вмешаться охране
Комментарии

Игроки «Майами Хит» во главе с Джимми Батлером собрались вместе, чтобы выяснить отношения с баскетболистами клуба «Денвер Наггетс». Поводом для этого послужил инцидент с участием Маркифа Морриса («Хит») и Николы Йокича («Наггетс»), в результате которого Маркиф получил травму. Чтобы предотвратить стычку, пришлось вмешаться охране. Об этом в своём «инстаграме» рассказал журналист Аарон Онтиверос.

Фото: https://www.instagram.com/aaronontiveroz/

Напомним, Никола нанёс Маркифу сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. Йокичу и Моррису дали по неспортивному фолу второй степени. Игроки были удалены с площадки. После инцидента с участием серба и американца на паркете началась потасовка.

Новость по теме
Маркус Моррис пригрозил Николе Йокичу, который травмировал его брата Маркифа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021