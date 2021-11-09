Чтобы избежать потасовки игроков «Хит» и «Наггетс» в коридоре, пришлось вмешаться охране

Игроки «Майами Хит» во главе с Джимми Батлером собрались вместе, чтобы выяснить отношения с баскетболистами клуба «Денвер Наггетс». Поводом для этого послужил инцидент с участием Маркифа Морриса («Хит») и Николы Йокича («Наггетс»), в результате которого Маркиф получил травму. Чтобы предотвратить стычку, пришлось вмешаться охране. Об этом в своём «инстаграме» рассказал журналист Аарон Онтиверос.

Фото: https://www.instagram.com/aaronontiveroz/

Напомним, Никола нанёс Маркифу сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. Йокичу и Моррису дали по неспортивному фолу второй степени. Игроки были удалены с площадки. После инцидента с участием серба и американца на паркете началась потасовка.