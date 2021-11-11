Источник назвал четырёх травмированных игроков ЦСКА, о которых не сообщал клуб
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Решение об участии в ближайших матчах травмированных игроков ЦСКА Алексея Шведа (повреждение плеча), Дэниэла Хэкетта (голеностоп), Йоханнеса Фойгтманна (физическое недомогание) и Александра Хоменко (колено) будет приниматься непосредственно перед началом матчей, сообщает Basket News.
Литовский защитник Марюс Григонис восстановился после травмы спины. Возвращение игрока в строй ожидается в течение ближайших 7 дней. Григонис перешёл в ЦСКА летом из «Жальгириса». Баскетболист не выходил на площадку больше месяца – с начала октября после матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).
ЦСКА официально не объявлял о травмах Шведа, Фойгтманна, Хэкетта и Хоменко, но сообщил о повреждении защитника Ивана Ухова.
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