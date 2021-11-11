«Бостон» поставил условие по обмену Бена Симмонса

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» продолжает проявлять интерес к скандальному разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Бену Симмонсу. Как сообщает MassLive, «Бостон» поставил жёсткое условие — в обмене не должен участвовать Джейлен Браун.



Любопытно, что ранее инсайдеры НБА утверждали, что клубы обсуждают различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» называется форвард Джейлен Браун.



Руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.

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