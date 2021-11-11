«Бостон» поставил условие по обмену Бена Симмонса
Поделиться
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» продолжает проявлять интерес к скандальному разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Бену Симмонсу. Как сообщает MassLive, «Бостон» поставил жёсткое условие — в обмене не должен участвовать Джейлен Браун.
Любопытно, что ранее инсайдеры НБА утверждали, что клубы обсуждают различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» называется форвард Джейлен Браун.
Руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.
Комментарии
- 11 ноября 2021
-
22:00
-
21:43
-
20:31
-
19:48
-
18:39
-
16:56
-
15:56
-
15:01
-
14:49
-
13:48
-
12:45
-
12:30
-
11:46
-
10:34
-
09:52
-
09:46
-
09:21
-
07:47
-
06:42
-
06:04
-
05:45
-
00:32
-
00:26
-
00:15
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:50
-
21:42
-
20:30
-
19:20
-
18:16
-
18:10
-
17:30
-
16:37
-
16:02
Партнерский контент