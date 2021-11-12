«Лейкерс» объявили о новой кадровой потере в составе

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз пропустит ближайшие две недели. Причина — растяжение левого подколенного сухожилия. Об этом, ссылаясь на представителя команды, на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист ESPN Дейв Макменамин.

23-летний Ривз пополнил ряды «Лейкерс» минувшим летом. Примечательно, что Остин — не первый игрок «Лос-Анджелеса», получивший подобную травму. Дебют Уэйна Эллингтона был отложен также из-за растяжения подколенного сухожилия.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Майами Хит». Встреча проходила в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой «озёрников» в овертайме со счётом 120:117.