Скотти Пиппен рассказал, как его «Чикаго» сыграл бы с суперкомандой «Голден Стэйт»

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мыслями относительно того, как его команда «Чикаго Буллз» сыграла бы с суперкомандой «Голден Стэйт Уорриорз» и её тогдашним лидером Кевином Дюрантом.
«Я поставлю наш ростер в матче с «Уорриорз» в любое время. Давайте выберем. Деннис Родман или Дрэймонд Грин на позиции тяжёлого форварда? Ответ — Деннис. Люк Лонгли или Эндрю Богут/Джавейл Макги в центре? Люк. Майкл Джордан или Клэй Томпсон на позиции атакующего защитника? Майкл. Я или Кевин Дюрант на позиции лёгкого форварда? Тут уж решайте сами.
Единственным вариантом в пользу «Уорриорз» стала бы победа Стефена Карри над Роном Харпером на позиции разыгрывающего. И еще одна важная деталь: у «Уорриорз» на скамейке такого спеца, как Тони Кукоч. Прогноз: «Буллс» в шести. (Серия не продлится до седьмого матча. В конце концов, мы никогда не доводили серию до седьмой встречи в Финалах»), — писал Пиппен.», — написал Пиппен в своей книге Unguarded.
- 12 ноября 2021
-
13:17
-
12:57
-
12:00
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:26
-
09:17
-
09:14
-
09:06
-
08:22
-
00:52
-
00:32
- 11 ноября 2021
-
23:47
-
23:15
-
22:53
-
22:44
-
22:00
-
21:43
-
20:31
-
19:48
-
18:39
-
16:56
-
15:56
-
15:01
-
14:49
-
13:48
-
12:45
-
12:30
-
11:46
-
10:34
-
09:52
-
09:46
-
09:21
-
07:47