Скотти Пиппен рассказал, как его «Чикаго» сыграл бы с суперкомандой «Голден Стэйт»

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мыслями относительно того, как его команда «Чикаго Буллз» сыграла бы с суперкомандой «Голден Стэйт Уорриорз» и её тогдашним лидером Кевином Дюрантом.



«Я поставлю наш ростер в матче с «Уорриорз» в любое время. Давайте выберем. Деннис Родман или Дрэймонд Грин на позиции тяжёлого форварда? Ответ — Деннис. Люк Лонгли или Эндрю Богут/Джавейл Макги в центре? Люк. Майкл Джордан или Клэй Томпсон на позиции атакующего защитника? Майкл. Я или Кевин Дюрант на позиции лёгкого форварда? Тут уж решайте сами.

Единственным вариантом в пользу «Уорриорз» стала бы победа Стефена Карри над Роном Харпером на позиции разыгрывающего. И еще одна важная деталь: у «Уорриорз» на скамейке такого спеца, как Тони Кукоч. Прогноз: «Буллс» в шести. (Серия не продлится до седьмого матча. В конце концов, мы никогда не доводили серию до седьмой встречи в Финалах»), — писал Пиппен.», — написал Пиппен в своей книге Unguarded.