Сторонник Трампа: Леброн Джеймс — чёртов трус

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «твиттере», где высказался о судебном процессе, который ведётся над Кайлом Риттенхаусом, обвиняемым в расстреле демонстрантов движения BLM во время протестов после убийства полицейскими афроамериканца.
Леброн прокомментировал момент, когда Риттенхаус разрыдался, из-за чего судья был вынужден взять паузу в разбирательстве.
«Какие слёзы? Чувак, а ну прекрати! Неужели этот мальчик съел несколько лимонных головок, прежде чем идти в суд», — написал Леброн.
Запись можно посмотреть на странице Джеймса в «твиттере».
Высказывание Леброна прокомментировал сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Л. Миллер.
«Леброн Джеймс выступил более решительно против частного гражданина, представшего перед судом, чем против Китая с его концентрационными лагерями и этническими чистками мусульман. Настоящий моральный трус. Поддержи Энеса Кантера в этом вопросе, ты, чёртов трус!» — написал у себя в «твиттере» Л. Миллер.
На момент расстрела участников беспорядков Кайлу было 17 лет. По его словам, он действовал с целью защитить себя.
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