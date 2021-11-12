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Кевин Дюрант рассказал Чарльзу Баркли о ситуации с Кайри Ирвингом

Кевин Дюрант рассказал Чарльзу Баркли о ситуации с Кайри Ирвингом
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в разговоре с бывшим игром НБА, а ныне экспертом Чарльзом Баркли затронул ситуацию с отстранённым Кайри Ирвингом.

«На самом деле мне кажется, что все мы понимаем ситуацию, в которой оказались. Многим парням приходится повышать свой уровень и играть разные роли. По правде говоря, мы все считаем, что он ещё сможет вернуться. Кто знает? Но сейчас нам просто нужно выполнять своё дело. Все на этом сосредоточены с первого дня сезона. Пока все просто пытаются найти свою роль в команде. И это интересно», — сказал Дюрант.

Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Ранее стало известно, что Кайри всё же может принять участие в Матче звёзд НБА.

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