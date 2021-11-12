Яннис Адетокунбо рассказал интересную историю о президенте США Джо Байдене
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, посетивший с товарищами по команде Белый дом, поведал занимательную историю. На встрече с президентом США Джо Байденом не присутствовал только форвард Крис Миддлтон. Тогда Яннис решил позвонить ему прямо в присутствии Байдена.
«Прежде всего, я рад, что он ответил, ведь я звонил долго. Звонок звучал примерно раз 20, а когда он поднял трубку, то был, так сказать, совершенно сконфужен. Я понял это по его лицу. А затем сам президент Соединенных Штатов захотел поговорить с ним, и он был счастлив», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.
Ранее об Адетокунбо комплиментарно высказался шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен.
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