Яннис Адетокунбо рассказал интересную историю о президенте США Джо Байдене

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, посетивший с товарищами по команде Белый дом, поведал занимательную историю. На встрече с президентом США Джо Байденом не присутствовал только форвард Крис Миддлтон. Тогда Яннис решил позвонить ему прямо в присутствии Байдена.



«Прежде всего, я рад, что он ответил, ведь я звонил долго. Звонок звучал примерно раз 20, а когда он поднял трубку, то был, так сказать, совершенно сконфужен. Я понял это по его лицу. А затем сам президент Соединенных Штатов захотел поговорить с ним, и он был счастлив», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.



Ранее об Адетокунбо комплиментарно высказался шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен.

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