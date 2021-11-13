Лука Дончич превзошёл достижение Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил новый рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации. В выездном матче с «Сан-Антонио Спёрс» Дончич набрал 32 очка, выполнил 12 подборов и сделал 15 результативных передач. Теперь на его счету 18 трипл-даблов с 30 набранными очками. По этому показателю он превзошёл знаменитых Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона — у обоих таких трипл-даблов по 17.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс»

Напомним, «Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио» со счётом 109:123.



Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел очередное поражение. В домашнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» калифорнийский клуб проиграл со счётом 83:107.