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Лука Дончич превзошёл достижение Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда

Лука Дончич превзошёл достижение Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил новый рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации. В выездном матче с «Сан-Антонио Спёрс» Дончич набрал 32 очка, выполнил 12 подборов и сделал 15 результативных передач. Теперь на его счету 18 трипл-даблов с 30 набранными очками. По этому показателю он превзошёл знаменитых Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона — у обоих таких трипл-даблов по 17.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс»

Напомним, «Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио» со счётом 109:123.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел очередное поражение. В домашнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» калифорнийский клуб проиграл со счётом 83:107.

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