«Лейкерс» установили антирекорд в истории клуба в матче с одной их худших команд НБА

После поражение в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» «Лос-Анджелес Лейкерс» установил антирекорд в истории клуба. Во второй половине встречи отставание калифорнийской команды было в 29 очков и больше. До этого «Лейкерс» ни разу не имели такой крупной разницы в матчах на своей площадке.



Напомним, встреча командр завершилась победой гостей со счётом 107:83, благодаря чему им удалось прервать серию из шести поражений подряд. Лос-Анджелес Лейкерс» (7-6) опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота Тимбервулвз» (4-7) – на 12-м.



Самым результативным в составе «Миннесоты» был центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. В составе «Лейкерс» лучшая результативность у Энтони Дэвиса – 22 очка, 8 подборов и 2 передачи.

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