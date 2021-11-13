НБА приняла решение по итогам инцидента с удалением 4 игроков во время матча

В НБА приняли дисциплинарные меры по итогам масштабной потасовки, случившейся в матче «Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерз». Во время встречи на площадке завязалась потасовка с участием игроков обоих клубов.



В результате принятых мер четверых баскетболистов оштрафовали на общую сумму в $ 110 тыс. Самый крупный денежный штраф получил центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Именно он спровоцировал перепалку с центровым «Пэйсерс» Майлзом Тёрнером. Гобера в итоге оштрафовали на $ 35 тыс., а Тёрнера — на 25 $ тыс.



Кроме того, штрафы будут вынуждены заплатить игроки «Юты» Джо Инглс ($ 30 тыс.) и Донован Митчелл ($ 20 тыс.).

Напомним, сам матч завершился выездной победой «Индианы Пэйсерз» со счётом 111:100.