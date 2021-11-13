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Владелец «Голден Стэйт» назвал один из лучших обменов НБА за долгое время

Владелец «Голден Стэйт» назвал один из лучших обменов НБА за долгое время
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб вспомнил об обмене, в результате которого защитник его команды Д'Анджело Расселл перешёл в «Миннесоту Тимбервулвз», а Эндрю Уиггинс из «Миннесоты» отправился в «Уорриорз». По мнению Лэйкоба, это один из лучших обменов в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я считаю, что обмен, совершённый в 2020 году, когда к нам пришёл Эндрю Уиггинс, а мы отдали Д'Анджело Расселла, стал для нас большим событием. Быть может, это самая важная сделка, которую мы когда-либо совершали.

А вообще это один из лучших обменов, свидетелями которого мы все были за очень, очень долгое время. Это была убийственная сделка. Полагаю, Боб Майерс отлично поработал», — приводит слова Лэйкоба SFGATE со ссылкой на подкаст The TK Show.

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