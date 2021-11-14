Член Зала славы: сейчас Майкл Джордан набирал бы 50 очков в неудачный день

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа поделился мнением о современных тенденциях в баскетболе, а также высказался о легендарном Майкле Джордане.
«Нынешние противостояния выглядят как Матчи всех звёзд. Судьи часто вмешиваются. В девяностых встречи были более жёсткими. Но болельщикам нравится такой расклад. Бизнес развивается таким образом. Нужно просто принять этот факт. В современном баскетболе Майкл Джордан набирал бы 50 очков в неудачный день. Для меня он величайший игрок всех времён», — приводит слова Раджи Marca.
Ранее шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в очередной раз сделал выпад в сторону Джордана, который был его товарищем по команде.
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