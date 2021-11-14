Стив Керр назвал бывший клуб, который до сих пор поддерживает
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что до сих пор переживает за «Чикаго Буллз» — команду, за которую он выступал с 1993 по 1998 год.
«Я рад за «Буллз». До сих пор продолжаю болеть за них, даже все эти годы спустя. Они становятся настоящей силой, и это очень волнительно», — приводятся слова Керра на странице журналиста Ника Фриделла в «Твиттере».
Последний матч подопечные Стива Керра провели как раз с «Чикаго». Встреча завершилась со счётом 119:93 в пользу «Уорриорз». Лучшим в составе «Голден Стэйт» был Стефен Карри, набравший 40 очков (6/7 двухочковых, 9/17 трёхочковых, 1/1 штрафных) и 5 передач. В составе «Буллз» лучшей результативностью отметился Зак Лавин — 23 очка.
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