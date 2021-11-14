Кайл Кузма отреагировал на конфликт Майкла Джордана и Скотти Пиппена

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма через «сториз» своего «инстаграма» кратко высказался о конфликте между шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном и его бывшим товарищем по команде, легендарным Майклом Джорданом.



Кузма отреагировал на высказывание Пиппена о том, что Джордан разрушил баскетбол.



«Эта энергия не для спорта», — написал Кузма.

Ранее Пиппен не раз делал выпады в сторону Джордана. В частности, он говорил, что «Чикаго» выиграл 6 титулов не благодаря, а вопреки действиям Майкла, заявлял, что Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта, говорил, что он бесчувственный и лицемерный человек. Недовольство Скотти вызвал документальный спортивный мини-сериал «Последний танец», где, по его мнению, многие события трактовались неправильным образом.