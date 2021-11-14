Названа точная дата возвращения Клэя Томпсона в строй после 2,5 года без игры
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Стала известна точная дата, когда защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон впервые за два с половиной года примет участие в официальном матче. Как сообщает журналист Джордан Шульц в своём «твиттере», Томпсону осталось восстанавливаться около полутора месяцев, он должен выйти на паркет в матче с «Финикс Санз» 26 декабря.
Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января.
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