Кайри Ирвинг разместил две странных записи в «Твиттере»

Скандальный игрок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг в очередной раз публикует странные сообщения в социальных сетях.
На этот раз Ирвинг сначала выложил в «твиттере» картинку с буквами из фильма «Матрица», после чего опубликовал сообщение: «Как легко видеть недостатки в других, как трудно принимать собственные. Путь не в небе, путь в сердце. Загляни внутрь».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Кайри Ирвинга.
Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.
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