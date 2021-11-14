Кайри Ирвинг разместил две странных записи в «Твиттере»

Скандальный игрок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг в очередной раз публикует странные сообщения в социальных сетях.



На этот раз Ирвинг сначала выложил в «твиттере» картинку с буквами из фильма «Матрица», после чего опубликовал сообщение: «Как легко видеть недостатки в других, как трудно принимать собственные. Путь не в небе, путь в сердце. Загляни внутрь».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Кайри Ирвинга.

Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.