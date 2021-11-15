Появилась новая информация по восстановлению Леброна Джеймса
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Звёзда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс близок к возвращению в строй, информирует ESPN. По имеющейся информации, 36-летний ветеран вернётся на паркет «очень скоро». Леброн пока не участвует в контактных тренировках, но постепенно увеличивает нагрузки.
Напомним, Джеймс продолжает лечение после растяжения мышц брюшной полости — он пропустил уже шесть матчей. Как сообщалось ранее, медицинский штаб «Лейкерс» хотел проявить осторожность при восстановлении игрока, поэтому не будет форсирует процесс восстановления Джеймса.
Леброн в нынешнем сезоне набирает 24,8 очка, 5,5 подбора, 7,0 передачи, 2,3 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.
Ранее Леброн Джеймс инвестировал в актив, стоимость которого может вырасти до $ 56 млрд.
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