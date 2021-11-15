Скотти Пиппен назвал современного игрока, который находится с ним на одном уровне
Поделиться
Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен назвал современного игрока, который находится с ним на одном уровне. По мнению Пиппена, таким баскетболистом является лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.
«Сопоставляю недавний чемпионский состав «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз» времён знаменитого три-пита. Кто лучше, Деннис Родман или Дрэймонд Грин? Деннис. Люк Лонгли или Эндрю Богут? Люк. Майкл Джордан или Клэй Томпсон? Майкл. Я или Кевин Дюрант на позиции лёгкого форварда? Тут можно выбрать любой путь. Только одна позиция в «Голден Стэйт» точно сильнее: Стефен Карри превосходит Рона Харпера», — написал Пиппен в своей новой книге.
Ранее Пиппен заявил, что Майкл Джордан разрушил баскетбол.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
10:36
-
09:31
-
08:34
-
06:53
-
02:05
-
00:42
-
00:07
- 14 ноября 2021
-
23:03
-
21:55
-
20:42
-
19:48
-
19:43
-
18:51
-
17:14
-
16:24
-
15:38
-
14:41
-
12:58
-
11:51
-
10:56
-
09:47
-
08:05
-
07:14
-
00:59
- 13 ноября 2021
-
23:06
-
22:53
-
21:39
-
20:58
-
19:54
-
18:30
-
17:51
-
16:03
-
15:36
-
15:07
-
13:43
Партнерский контент