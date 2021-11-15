Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен назвал современного игрока, который находится с ним на одном уровне. По мнению Пиппена, таким баскетболистом является лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.



«Сопоставляю недавний чемпионский состав «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз» времён знаменитого три-пита. Кто лучше, Деннис Родман или Дрэймонд Грин? Деннис. Люк Лонгли или Эндрю Богут? Люк. Майкл Джордан или Клэй Томпсон? Майкл. Я или Кевин Дюрант на позиции лёгкого форварда? Тут можно выбрать любой путь. Только одна позиция в «Голден Стэйт» точно сильнее: Стефен Карри превосходит Рона Харпера», — написал Пиппен в своей новой книге.



Ранее Пиппен заявил, что Майкл Джордан разрушил баскетбол.