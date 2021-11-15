Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скотти Пиппен назвал современного игрока, который находится с ним на одном уровне

Скотти Пиппен назвал современного игрока, который находится с ним на одном уровне
Комментарии

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен назвал современного игрока, который находится с ним на одном уровне. По мнению Пиппена, таким баскетболистом является лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

«Сопоставляю недавний чемпионский состав «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз» времён знаменитого три-пита. Кто лучше, Деннис Родман или Дрэймонд Грин? Деннис. Люк Лонгли или Эндрю Богут? Люк. Майкл Джордан или Клэй Томпсон? Майкл. Я или Кевин Дюрант на позиции лёгкого форварда? Тут можно выбрать любой путь. Только одна позиция в «Голден Стэйт» точно сильнее: Стефен Карри превосходит Рона Харпера», — написал Пиппен в своей новой книге.

Ранее Пиппен заявил, что Майкл Джордан разрушил баскетбол.

Новость по теме
Скотти Пиппен: Майкл Джордан разрушил баскетбол. Леброн — величайший в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021