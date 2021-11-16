Кантер намекнул, что ему не дают играть из-за политических взглядов. «Бостон» отреагировал

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер поделился мнением о причинах своего отсутствия в стартовом составе клуба. Напомним, в нынешнем сезоне Кантер принял участие только в двух матчах. Баскетболист намекнул, что ему не дают играть из-за политических взглядов — в последние месяцы он жёстко критикует власти Китая.



«Продолжайте сдерживать меня на площадке. Я разоблачу вас за её пределами», – написал Кантер в своём «инстаграме».



Главный тренер «Бостона» Име Удока немедленно отреагировал на высказывание Кантера, отметив, что тот сидит на скамейке по игровым причинам.



«У нас много ребят, которые хотят играть, но не попадают в состав. Я и сам бывал в такой ситуации во время своей игровой карьеры. Я говорил Кантеру, что он не играет из-за нашей работы в защите. Объяснил, в чём ему надо прибавить. Энес не играет по баскетбольным причинам, его взгляды тут ни при чём», — цитирует тренера MassLive.

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