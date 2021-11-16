Скотти Пиппен рассказал, как его «Чикаго» сыграл бы с «Лейкерс» О'Нила и Брайанта

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался о легендарном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте и ответил на вопрос, как его «Чикаго» сыграл бы с «Лейкерс» Брайанта и Шакила О'Нила.



«Коби был великолепен. Я наблюдал за ним с самых ранних его лет. Кажется, он пришёл в 96 году. Это примерно тогда, когда я начал играть на Западном побережье. Он определённо был очень классным игроком, против которого было очень непросто играть в защите. Коби напоминал мне о том, как я изо дня в день соревновался с Майклом, но я был старше, а он моложе, так что всё было совсем по-другому. Могу сказать, что он точно был одним из самых сильных игроков, с которыми я когда-либо играл, особенно после того, как Фил Джексон (начал тренировать «Лейкерс» в 1999-м. — Прим. «Чемпионата») заставил эту команду играть с определённой химией. Они были очень особенной командой. Да, мы можем поговорить о «Голден Стэйт» и о том, что они сделали, но эпоха Шака и Коби была поярче. Они могли бы сделать ещё очень много.



Гипотетический матч наших «Буллз» и «Лейкерс» с Коби и Шакилом? Мы бы взыграли. Одержали бы лёгкую победу», — сказал Пиппен в интервью для SiriusXM NBA Radio.