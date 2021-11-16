Эксперт: всё кончено, у Леброна больше не будет титулов

Известный телеведущий и спортивный эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» в настоящее время выглядит явным фаворитом Западной конференции, а также заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не завоюет ни одного титула в карьере.
«Если «Уорриорз» будут здоровы, то дойдут до финальной серии, потому что в их составе есть величайший снайпер в лице Стефена Карри. Кроме того, за них играет Клэй Томпсон, который также является одним из лучших снайперов.
Не думаю, что кто-то на Западе способен их обыграть. Даже если Энтони Дэвис, Расселл Уэстбрук и Леброн Джеймс будут абсолютно здоровы, то и тогда не одолеют «Уорриорз». Думаю, Леброн больше не выиграет ни одного титула. Всё кончено, у него их больше не будет. Ведь им не обыграть «Уорриорз». Если Клэй Томпсон вернётся здоровым, «Уорриорз» легко выиграют два из трех следующих титулов. Повторю, легко», – сказал Эй Смит.
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