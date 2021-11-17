Двукратный чемпион НБА объяснил, почему решился на переезд в Россию

28-летний новичок команды «Локомотив-Кубань» Куинн Кук сообщил, почему принял предложение краснодарского клуба, а также рассказал о своих ожиданиях от первого в карьере сезона в европейском баскетболе.



«Я рос со Стэнтоном Киддом и Грегом Уиттингтоном, много раз играл против Алана Уильямса и Джонатана Мотли в НБА, а первый, кому позвонил по поводу возможного приезда в НБА, был Эрик Макколлум.

Малькольм Дилэйни мне как старший брат. Он помогал мне на протяжении всей карьеры, принял участие и в моём решении о переезде в Краснодар. Малькольм был большой частью «Локо». Зная о том, как он был здесь успешен, буду стараться следовать его примеру.

Решение на переезд в Краснодар? Я предметно говорил с главным тренером Евгением Пашутиным. Именно он вселил в меня уверенность в принятии решения. Это целеустремлённый человек, который верит в команду и убеждён, что её ждет успех. Я убеждён: цель одна – побеждать. И в клубе знают, как этого добиваться. Я впервые оставлю семью и буду играть за океаном. Вы знаете, я в большом предвкушении. Сейчас для меня главное одно – играть и побеждать.



Разница между европейским и американским баскетболом? Я готов подстраиваться и адаптироваться. Я выигрывал школьные и университетские чемпионаты, есть большой опыт в игре по другим правилам и тренерским установкам. Да и в принципе это же баскетбол. «Локо» — отличная команда, которая исповедует быструю и результативную игру. Так что совсем не беспокоюсь – я в хорошей форме и готов сразу начинать играть.

О наших соперниках я знаю мало, но о высоком уровне игры в России наслышан. В вашей стране сильный чемпионат. Я побеждал везде, где играл, так что знаю досконально, что для этого требуется. Буду стараться быть проводником тренерской мысли в игре», — приводит слова Кука официальный сайт Единой лиги ВТБ со ссылкой на его видеоинтервью для пресс-службы «Локомотива».

Кук дважды выигрывал чемпионский титул НБА: в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020).