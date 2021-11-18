Дерон Уильямс назвал звезду современной НБА, которой он завидует

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Дерон Уильямс рассказал, что завидует разыгрывающему «Финикс Санз» Крису Полу. Уильямс отметил, что завидует спортивному долголетию 36-летнего игрока.



«То, что делает Крис Пол, это потрясающе. Я ему завидую. Мы регулярно общаемся, только на прошлой неделе разговаривали, он продолжает классно заботиться о своём теле. Крис использует метод Леброна Джеймса — тратит много денег на поддержание оптимального состояния собственного тела.



У Пола всегда был отличный игровой интеллект, который с годами лишь становится лучше. Может, у Криса уже нет той статистики, что несколько лет назад, но он играет очень эффективно. При этом он здорово управляет командой. В прошлом году „Финикс“ дошёл до финала во многом благодаря Полу», — рассказал Уильямс на пресс-конференции перед боем с Фрэнком Гором.



Напомним, Уильямс увлёкся единоборствами и 18 декабря проведёт четырёхраундовый бой с Гором.

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