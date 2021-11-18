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Дерон Уильямс назвал звезду современной НБА, которой он завидует

Дерон Уильямс назвал звезду современной НБА, которой он завидует
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Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Дерон Уильямс рассказал, что завидует разыгрывающему «Финикс Санз» Крису Полу. Уильямс отметил, что завидует спортивному долголетию 36-летнего игрока.

«То, что делает Крис Пол, это потрясающе. Я ему завидую. Мы регулярно общаемся, только на прошлой неделе разговаривали, он продолжает классно заботиться о своём теле. Крис использует метод Леброна Джеймса — тратит много денег на поддержание оптимального состояния собственного тела.

У Пола всегда был отличный игровой интеллект, который с годами лишь становится лучше. Может, у Криса уже нет той статистики, что несколько лет назад, но он играет очень эффективно. При этом он здорово управляет командой. В прошлом году „Финикс“ дошёл до финала во многом благодаря Полу», — рассказал Уильямс на пресс-конференции перед боем с Фрэнком Гором.

Напомним, Уильямс увлёкся единоборствами и 18 декабря проведёт четырёхраундовый бой с Гором.

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