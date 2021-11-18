Гомельский рассказал, в чём Шарунас Ясикявичюс лучше Димитриса Итудиса

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о матче Евролиги между ЦСКА и «Барселоной» (73:81).
«После последовательного приобретения «Барселоной» Дэвиса, Калатеса, Миротича и Хиггинса у команды Ясикявичюса лучший состав в Европе. На каждой позиции есть как минимум два игрока. Естественно, равноценных замен Миротичу и Калатесу — нет. Но и Смитс, и Якубайтис очень стараются приносить максимальную пользу.
Самое главное преимущество «Барселоны» над всеми в Европе, это наличие лучшего разыгрывающего в Евролиге — Калатеса. Организация игры в позиционном нападении находится на очень высоком уровне. То есть на классе «Барселону» не обыграть. Помочь могла бы высочайшая мотивация. Но, как выяснилось, Ясикявичюс лучше Итудиса как мотиватор. А в плане тактики показательна четвёртая четверть, в которой Ясикявичюс отказался от разменов между своими большими игроками и защитниками. У ЦСКА пропали возможности для атак издали без помех или когда нашего высокорослого опекал маленький игрок. Изменения были внесены тренером соперника в перерыве перед четвёртой четвертью», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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